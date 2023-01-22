Юристы Сейма рекомендуют вводить СГО вместе с альтернативной службой

До дня вступления в силу законопроекта об альтернативной службе в законопроекте о службе государственной обороны (СГО) следует предусмотреть, что зачисление на СГО происходит только на добровольной основе. Такое предложение внесло юридическое бюро Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Юристы подали свои соображения и предложения по устранению существенных недостатков законопроекта о СГО. Ранее юридическое бюро уже высказало резкую критику предложения во время его рассмотрения в Сейме.

Юристы напоминают, что ранее Конституционный суд уже признавал случаи, когда те или иные правовые нормы принимались ненадлежащим образом, поскольку законодатель не располагал необходимыми данными и их анализом.

Пока что только в отдаленном будущем ожидается принятие отдельного законопроекта, который будет предусматривать, что СГО может быть заменена государственной гражданской службой. Как поясняется в аннотации к законопроекту о СГО, данная норма будет распространяться на лиц, которые не могут служить в СГО в силу своих убеждений или по другой причине.

"Поэтому введение СГО неразрывно связано с введением государтственной гражданской (альтернативной) службы", - отмечают юристы.

Законопроект предусматривает, что во второй половине 2023 года призыв на СГО станет обязательным, но в этот период, вероятно, еще не будет принят закон о государственной гражданской службе. Следовательно, у призывников фактически не будет возможности проходить альтернативную службу.

Право на на отказ от военной службы на основании убеждений защищено 99-й статьей Конституции и Европейской конвенцией о правах человека, а также Хартией основных прав ЕС, отмечают юристы.