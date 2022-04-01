Юрмальчане смогут ездить на поезде по маршруту Юрмала-Рига бесплатно

31 марта Юрмальская дума поддержала продолжение проекта, который позволит задекларированным жителям Юрмалы ездить на поезде по маршруту Юрмала-Рига и по Юрмале бесплатно.

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"Работа над бесплатным проездом по маршруту Юрмала-Рига идет уже давно, мы провели переговоры с ответственным министерством и представителями общественного транспорта. Сегодня сделали следующий шаг — решили начать подсчеты возможной услуги, чтобы уже в течение года юрмальчане могли ездить бесплатно по Юрмале и из Юрмалы в столицу и обратно", — рассказывает председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис.

По его словам, такое решение поможет разгрузить дороги в Юрмале и в Риге и уменьшить загрязнение воздуха, а также позволит юрмальчанам перемещаться быстрее и удобнее.

Самоуправление Юрмалы уже с 2018 года обеспечивает задекларированным горожанам бесплатный общественный транспорт.

Следующий шаг самоуправления — подать предложение в Автотранспортную дирекцию, чтобы узнать о тарифах на проезд. После этого будет известна стоимость проекта. Планируется, что проект, включающий в себя график и расходы предоставят на рассмотрение думы уже летом.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что министерство поддерживает инициативу Юрмальской думы.