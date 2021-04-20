Юрмальская и Айзкраукльская больницы больше не будут лечить пациентов с Covid-19

На этой неделе Юрмальская и Айзкраукльская больницы перепрофилируют места для больных Covid-19 и больше не будут принимать их на лечение, так как увеличилось количество других пациентов, сообщила на заседании правительства руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Дита Хейберга.

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Такое решение на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии принято с учетом увеличения потока пациентов с другими заболеваниями.

По словам Хейберги, заполняемость мест для таких пациентов нередко достигает 80% и есть больницы, где временами заняты все места, не предназначенные для пациентов с Covid-19.

В результате место для поступившего в больницу пациента приходится искать дольше, увеличивается время ожидания в приемных отделениях. Были случаи, когда бригаде скорой помощи, доставившей пациента в больницу, более часа приходилось ждать его госпитализации.

"Для решения этой проблемы мы постепенно уменьшим количество мест для больных "Covid-19"", — сказала Хейберга.

Ранее лечение пациентов с Covd-19 в Латвии обеспечивали 18 больниц.

В настоящее время самая высокая загруженность мест для пациентов с коронавирусом в четырех больницах: в Елгавской больнице места заполнены на 90%, в Балвской больнице — на 88%, в Резекненской больнице — на 86%, в Тукумсской больнице — на 78%.

Средняя заполненность мест для больных "Covd-19" по всем больницам составляет в настоящее время 57%.

В целом в латвийских больницах для пациентов с коронавирусом предусмотрено 1191 место, в том числе 172 места для тяжелобольных.