Юрмальская и Айзкраукльская больницы больше не будут лечить пациентов с Covid-19
Foto: LETA

На этой неделе Юрмальская и Айзкраукльская больницы перепрофилируют места для больных Covid-19 и больше не будут принимать их на лечение, так как увеличилось количество других пациентов, сообщила на заседании правительства руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Дита Хейберга.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Такое решение на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии принято с учетом увеличения потока пациентов с другими заболеваниями.

По словам Хейберги, заполняемость мест для таких пациентов нередко достигает 80% и есть больницы, где временами заняты все места, не предназначенные для пациентов с Covid-19.

В результате место для поступившего в больницу пациента приходится искать дольше, увеличивается время ожидания в приемных отделениях. Были случаи, когда бригаде скорой помощи, доставившей пациента в больницу, более часа приходилось ждать его госпитализации.

"Для решения этой проблемы мы постепенно уменьшим количество мест для больных "Covid-19"", — сказала Хейберга.

Ранее лечение пациентов с Covd-19 в Латвии обеспечивали 18 больниц.

В настоящее время самая высокая загруженность мест для пациентов с коронавирусом в четырех больницах: в Елгавской больнице места заполнены на 90%, в Балвской больнице — на 88%, в Резекненской больнице — на 86%, в Тукумсской больнице — на 78%.

Средняя заполненность мест для больных "Covd-19" по всем больницам составляет в настоящее время 57%.

В целом в латвийских больницах для пациентов с коронавирусом предусмотрено 1191 место, в том числе 172 места для тяжелобольных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти