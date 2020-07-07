Юрмальское самоуправление назвало места, где вода слишком грязная для купания

Юрмальское самоуправление проверило качество воды в Лиелупе, Булльупе и Слокском карьере. В семи местах из 11 проверенных купаться безопасно, в четырех — лучше не стоит, сообщает портал Jurmala.lv.

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В четырех местах в Лиелупе констатировано повышенное бактериальное загрязнение: в Слоке, в районе улицы Райня, в Валтери, напротив улицы Васарницу, в Буллюциемсе, напротив улицы Тиклу, и в Лиелупе, напротив здания на улицы Викингу, 12/14.

Проба была взята 1 июля, до этого несколько дней было жарка и в водоеме купалось множество людей. Следующую пробу планируют брать 10 июля.

В Слокском карьере и в других местах Лиелупе — в Дубулты возле улицы Даджупес, в Майори возле улицы Плуду, в Приедайне возле улицы Упмалас, в Варнукрогсе возле дюну Буллю, в Друвциемсе возле улицы Ражас и в Булльупе возле улицы Болдераяс — качество воды соответствует норме.

Исследование проводила компания Vides audits по заказу Юрмальской думы.