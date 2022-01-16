За 10 лет Латвийское общество врачей отозвало сертификаты лишь у трех медиков

За последние десять лет Латвийское общество врачей (LĀB) аннулировало сертификаты трем врачам и только одному из них за нарушения, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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Как заявили журналистам LTV в организации, в 2021 году аннулирован один сертификат, потому что врач солгал сертификационному совету, а отчет о его профессиональной деятельности не соответствовал критериям.

"В 2014 году на основании решения суда действие трех сертификатов, выданных одному медицинскому работнику, было приостановлено на срок, который установил суд. В 2013 году на основании заявления самого медика был аннулирован выданный ему сертификат", — заявила руководитель общественных отношений LĀB Эвия Ансонска.

Как сообщает LTV, общество не планирует рассматривать вопрос об аннулировании сертификата иммунолога Евгения Никифоренко, несмотря на то, что Инспекция здравоохранения констатировала нарушение, совершенное врачом. Адвокат организации считает, что общество врачей не может принимать решение об аннулировании сертификата Никифоренко, поскольку его дело заново рассматривает полиция. Стражи порядка расследуют дело о сексуальном использовании пациенток.

"Я не вижу сейчас нужды в очень напряженной ситуации для очень поспешных решений, бежать впереди событий, анализировать их, скажем, в СМИ или различных интервью", — заявил в разговоре с de facto член правления LĀB Виестурс Бока.

Журналисты LTV также выяснили, что общество не планирует принимать меры против сертифицированных врачей, которые публично отговаривают от вакцинации от Covid-19, а именно, против Гунты Вилере и Эдгарса Медниса.

"Комиссия по этике не означает, что я должен всем навязывать мнение. Комиссия по этике часто обозначает, как мы думаем. То, что люди могут думать по-разному, не наказуемо", — заявил председатель Комиссии по этике LĀB Петерис Апинис.