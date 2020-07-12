За 650 тысяч евро разработают единую систему билетов на общественный транспорт

Для реализации идеи о внедрении единого билета на общественный транспорт с 2021 года Автотранспортная дирекция планирует за 650 тыс. евро разработать единую информационную систему билетов на общественный транспорт, свидетельствуют данные на сайте Бюро по надзору за закупками.

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Дирекция объявила закупку на разработку и содержание такой системы. Заявки от претендентов принимаются до 8 сентября.

Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне, после введения системы пассажиры смогут купить билеты на любой рейс автобуса или поезда в любом месте торговли билетами, в том числе через интернет. Также будет введен единый билет, который будет действителен для поездки с пересадкой в другой автобус или поезд, месячные проездные билеты можно будет купить в интернете, пассажиры смогут приобретать билеты удаленно и бронировать желаемое место в автобусе или поезде.

Затраты на разработку системы составят до 500 тыс. евро, на обслуживание - до 150 тыс. евро. Срок разработки системы - 10 месяцев со дня заключения договора, а еще 4 месяца предусмотрены для приемки и начала эксплуатации системы.