За аудит предприятий рижского самоуправления заплатили 316 000 евро

За аудит обществ на капитале (предприятий) рижского самоуправления заплатили 316 700 евро, выяснило агентство LETA.

Дороже всего обошелся аудит Rīgas namu pārvaldnieks, на что потрачено 65 000 евро. На втором месте — проверка Rīgas centrāltirgus (37 900 евро), на третьем — Rīgas ūdens (34 500 евро).

Дешевле всего обошелся аудит Rīgas nami и Getliņi Eko — 12 000 евро и 13 949 евро соответственно.

Аудит остальных предприятий обошелся в суммы от 14 000 до 25 000 евро.

Напомним, что в прошлом году Рижская дума поддержала проведение независимого аудита всех предприятий, которые принадлежат рижскому самоуправлению (Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas serviss, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca, Rīgas veselības centrs), а также Getliņi Eko, которое частично принадлежит городу.