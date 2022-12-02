За демонтаж советских памятников государство должно заплатить самоуправлениям 645 053 евро

Из госбюджета самоуправлениям придется выплатить 645 053 евро за демонтаж советских монументов, подсчитала комиссия Управления национального культурного наследия.
Как рассказала агентству LETA глава отдела общественных отношений Министерства культуры Даце Визуле, до 1 декабря комиссия проанализировала заявления от самоуправлений, поданные через ePārskati. Комиссия приняла запросы 23 самоуправлений, которые соответствовали требованиям, и в соответствии с законом государство покроет до половины их расходов. Сумма получилось меньше, чем планировалось, потому что была уточнена информация о полученных пожертвованиях.
Деньги на покрытие расходов самоуправления будут выделены из средств на непредвиденные расходы.
Как сообщалось, в Латвии снесли 69 советских памятников, которые обязал самоуправления снести Кабмин, кроме того, еще 55 памятников были снесены по инициативе самих самоуправлений.