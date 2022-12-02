За демонтаж советских памятников государство должно заплатить самоуправлениям 645 053 евро
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Из госбюджета самоуправлениям придется выплатить 645 053 евро за демонтаж советских монументов, подсчитала комиссия Управления национального культурного наследия.

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Как рассказала агентству LETA глава отдела общественных отношений Министерства культуры Даце Визуле, до 1 декабря комиссия проанализировала заявления от самоуправлений, поданные через ePārskati. Комиссия приняла запросы 23 самоуправлений, которые соответствовали требованиям, и в соответствии с законом государство покроет до половины их расходов. Сумма получилось меньше, чем планировалось, потому что была уточнена информация о полученных пожертвованиях.

Деньги на покрытие расходов самоуправления будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

Как сообщалось, в Латвии снесли 69 советских памятников, которые обязал самоуправления снести Кабмин, кроме того, еще 55 памятников были снесены по инициативе самих самоуправлений.

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