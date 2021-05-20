За день до начала чемпионата мира по хоккею в Сейме еще ожидаются дебаты о допуске зрителей на матчи

Сегодня, за день до начала чемпионата мира по хоккею в Риге, в Сейме еще могут состояться дебаты о допуске зрителей на матчи.

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Во вторник правительство не стало рассматривать вопрос о возможностях присутствия зрителей на матчах, поэтому Новая консервативная партия, которая отвечает в правительстве за сферу спорта в Минобразования, обещала внести этот вопрос на обсуждение в Сейм.

Министерство планировало подать соответствующее предложение на рассмотрение правительству, но премьер-министр Кришьянис Кариньш не включил этот вопрос в повестку дня заседания.

Отказ рассматривать этот вопрос в правительстве он обосновал тем, что данное предложение ранее не было поддержано группой оперативного управления, в которую входят представители госуправления и эксперты.

Министр образования и науки Илга Шуплинска на заседании поинтересовалась, не будет ли все же зрителям разрешено лично присутствовать на матчах, предъявив, например, негативный тест на Covid-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в этой связи указал на риски, связанные с тестами на Covid-19. Он напомнил о случае в концертном зале "Цесис", когда участники концерта были протестированы на Covid-19, но позже оказалось, что во время мероприятия произошло обширное инфицирование.