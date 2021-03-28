За два дня петиция о возобновлении работы спортзалов набрала половину нужных голосов

Под созданной два дня назад петицией на Manabalss.lv за открытие тренажерных залов за два дня подписались 4470 человек — почти половина от количества, необходимого для того, чтобы инициатива была передана в Сейм.

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Авторы инициативы cсылаются на исследование, которая показывает, что при двух миллионах посещений спортивных клубов посетители заболевают лишь в 0,02% случаях. "Спортивные клубы еще осенью прошлого года доказали, что могут быстро приспосабливаться к изменениям в стране и обеспечивать соответствующие противэпидемиологические меры для безопасных индивидуальных и групповых тренировок"", — говорится в тексте петиции.

Спортивные клубы посещает примерно 10% жителей Латвии, и это получается 12 миллионов посещений в год. Их посещение запрещено с 21 декабря.

Как подчеркивается в петиции, спорт — это важный вклад в здоровье, без него повышается риск ожирение, заболевания кровеносных сосудов, диабета и других заболеваний, кроме того, спорт необходим для ментального здоровья.

Еще одна инициатива на портале призывает изменить порядок вакцинации и сделать работников образования более приоритетной группой, чтобы можно было быстрее возобновить очные занятия. Сейчас вакцинация педагогов по плану должна начаться 12 апреля.