За два дня предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали 5,72% избирателей

В четверг, во второй день предварительного голосования, на выборах самоуправлений проголосовали 39 511 человек, а в целом за два дня предварительного голосования — 55 116 человек, или 5,72% общего числа избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии после поступления данных с 756 избирательных участков.

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Активнее всего голосовали жители Латгале — за два дня предварительного голосования на участки пришли 6,17%, или 10 852 избирателя. Немного ниже активность в Видземе — 24 649 избирателей, или 6,24% общего числа.

В Курземе проголосовали 5,22%, или 9596 избирателей, в Земгале — 4,79%, или 10 028 избирателей.

Досрочно отдать свой голос на выборах можно и сегодня с 13:00 до 20:00. В Мадонском крае избирательные участки сегодня открыты с 11:00 до 20:00.

Завтра, в день выборов, участки будут работать с 7:00 до 20:00.