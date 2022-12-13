За два года очередь на муниципальные квартиры в Риге уменьшилась на 30%

Очередь на муниципальные квартиры в Риге за два года уменьшилась на 30%, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

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Если осенью 2020 года в очереди стояли 2852 человека и семьи, то в начале декабря этого года — 1988 человек и семей.

Доступность жилья – проблема и в столице, и в целом по стране, отмечает председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Селина Ванцане. Расходы на жилье для населения остаются неизменно высокими, жилищный фонд быстро стареет, что влечет дополнительные затраты.

Больше всего уменьшились очереди на муниципальные арендные квартиры — на 33%, в то время как очередь на социальные квартиры — на 26%.

Жилищный фонд столичного самоуправления состоит примерно из 12 000 квартир, которые используются для оказания жилищной помощи. Из них около 2000 — социальные квартиры, остальные — арендные квартиры.

В этом году самоуправление отремонтировало 60 пустующих квартир, еще 52 квартиры находятся в стадии ремонта. На основании решений комиссии Рижской думы по аренде жилых помещений в 2022 году было сдано в аренду 322 жилых помещения, в том числе 178 социальных квартир.

Уже сейчас завершены проекты реконструкции социальных домов на Прушу, 25А и Доломиту, 1, а проект на Лиелупес, 1 проходит согласование.

Как сообщалось ранее, для того, чтобы способствовать доступности жилья в Риге, столичное самоуправление до конца следующего года планирует разработать новую жилищную политику.