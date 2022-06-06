За два года от Covid-19 в Латвии умерли почти 8 тысяч человек

С апреля 2020 года в Латвии зарегистрированы 6136 случаев смертей, основная причина которых — Covid-19, а еще в 1760 случаях Covid-19 стал фактором, который поспособствовал смерти. Об этом агентству LETA сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваемости (SPKC).

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По предварительным данным за 2022 год, в этом году от Covid-19 больше всего людей умеро в марте — 377 человек. В феврале от этой болезни умер 351 человек, в январе — 303, а в апреле и мае — 164 и 59 человек умерли от Covid-19.

Из 1254 человек, умерших в связи с Covid-19 в этом году, у 842 коронавирус был основным диагнозом, у 188 была другая причина смерти, 164 умерли от болезней кровеносной системы, в 62 случаях точная причина смерти пока неизвестна.

SPKC напоминает, что это — предварительные данные, так как еще не получены все медицинские свидетельства о причинах смерти.