За две недели сократилась доля положительных результатов тестов на Covid-19

За последние две недели доля положительных результатов тестов на Covid-19 в общем числе снизилась с 8,5% до 7,6%, свидетельствую данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), поданные на совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению.

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С начала ноября доля положительных результатов продолжала расти и в конце прошлого года достигла 8,4%.

Суточное количество тестов уменьшилось на 2,7% — в настоящее время это в среднем 10 014 тестов в день.

По данным ЦПКЗ, индекс репродукции Covid-19 снизился до 0,91. Это означает, что теоретически 100 больных Covid-19 в настоящее время заражают 91 человека. Количество госпитализированных пациентов уменьшилось на 7,3%, и в настоящее время в среднем госпитализируются 107 пациентов в день.

Если анализировать ситуацию по краям, самая высокая 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей в настоящее время наблюдается в Акнистском крае — 4087,3 случая. В Апском крае этот показатель составляет 2484,5 случая, в Энгурском — 2470,5, в Прейльском — 2087,5, в Ропажском — 2062,9, в Резекне — 1810,7, в Илукстском — 1637,6, в Лубанском — 1629,4, в Екабпилсе — 1628,1. В других самоуправлениях Латвии заболеваемость ниже 1500 случаев на 100 тыс. жителей.

По прогнозам ЦПКЗ, ситуация в Латвии будет развиваться аналогично развитию событий в Великобритании, где после появления нового штамма Covid-19 эпидемиологические показатели резко выросли. Согласно этому прогнозу, в начале марта в Латвии может наблюдаться значительный рост количества госпитализированных пациентов.