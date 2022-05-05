За двое суток зарегистрировано 622 новых случая Covid-19, скончались три человека
Foto: LETA

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, за 3 и 4 мая зарегистрировано 622 новых случая заболевания Covid-19. Также получены сообщения о 3 умерших.

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Из 622 зарегистрированных новых случаев заражения 175 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 447 были вакцинированы.

Как отмечают в ЦПКЗ, двое умерших в ходили в возрастную группу 80-89 лет, еще один в группу 90-99 лет. Две умерших не были вакцинированы или не прошли полный вакцинации, один оказался вакцинирован.

Всего за последние два дня было проведено 6166 лабораторных тестов на Covid-19.

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