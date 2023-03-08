За год безвизового режима в Беларуси задержаны 18 путешественников из Латвии

Несмотря на то, что латвийские подданные до сих пор могут посещать Беларусь без визы, Министерство иностранных дел Латвии призывает этого не делать – из-за риска провокаций со стороны белорусских властей против граждан Латвии.

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При въезде в Беларусь могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских спецслужб, быть ложно обвиненными в нарушении белорусских законов и арестованы, сообщает МИД.

С момента введения безвизового режима в апреле 2022 года в Беларуси арестовали уже 18 граждан Латвии, которых Беларусь обвиняет в различных нарушениях закона.

В МИД напоминают, что из-за отсутствия законности в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи латвийским гражданам очень ограничены.

