За год Covid-19 в Латвии подтвержден у 4,5% жителей

Год назад в Латвии был зафиксирован первый случай заболевания Covid-19, за прошедший год диагноз подтвержден у 86 458 жителей страны или 4,5% населения, пишет агентство LETA.

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Первый случай Covid-19 был подтвержден в Латвии ровно год назад, то есть 2 марта 2020 года. За прошедший год, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, проведено 1,451 млн тестов на коронавирус, скончался 1621 пациент с Covid-19.

Чаще всего коронавирус выявляют у жителей страны в возрасте от 50 до 59 лет (15 824 случая) и в возрасте от 30 до 39 лет (15 283 случая), чуть реже — в возрастной группе от 40 до 49 лет (14 491 случай) и в возрасте от 60 до 69 лет (12 429 случаев).

Одновременно, реже вирус выявляют у детей в возрасте до 9 лет (2552 случая) и от 10 до 19 лет (4829 случаев).

В возрасте от 20 до 29 лет подтверждено 9779 случаев, а в возрасте старше 80 лет — 5063.

Чуть чаще в Латвии коронавирусом болеют женщины — 56,4% от всех инфицированных.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Риге (30 629), Даугавпилсе (7286), Елгаве (2843), Юрмале (2109) и Резекне (2098).