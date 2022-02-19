За год фоторадары принесли в казну Латвии 10 миллионов евро

В 2021 году автоводители, превышавшие скорость возле фоторадаров, заплатили штрафы на сумму в 10,879 миллионов евро. Об этом рассказал начальник Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

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За год при помощи фоторадаров CSDD констатировали 242 796 нарушений, а при помощи фоторадаров Госполиции — 72 160 нарушений. Всего за эти нарушения выписаны штрафы на 13,239 миллионов евро, водители выплатили 10,879 миллионов евро.

По словам Янчевскиса, отдельная категория автоводителей продолжает превышать разрешенную скорость, несмотря на механизмы контроля.

Всего в прошлом году в дорожном движении констатировано 180 561 административное нарушение — на 0,9% больше, чем годом ранее. Из них 72 164 нарушения связаны с превышением скорости, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Количество эпизодов агрессивного вождения в прошлом году увеличилось вдвое — до 2675.

Уже сообщалось, что в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли 146 человек, а 4018 получили травмы. По сравнению с 2020 годом число погибших в авариях в прошлом году увеличилось на шесть человек. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое детей, что меньше, чем в 2020 году.

Чаще всего несчастные случаи со смертельным исходом происходят в результате наезда на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Наибольшее увеличение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях зарегистрировано в Курземе и Латгале. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Курземе погиб 21 человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, а в Латгале — 40 человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. В Риге и Земгале число жертв ДТП немного уменьшилось, а в Видземе — более, чем в два раза.

В прошлом году также произошло 289 аварий с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 199 человек, один погиб.