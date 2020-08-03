На начало 2020 года в Латвии насчитывалось 359 457 детей в возрасте до 17 лет. Это на 644 детей, или 0,2%, больше чем в начале 2019 года, сообщает Центральное статистическое управление. С 2013 года процентное соотношение детей среди населения Латвии выросло с 17,1% до 18,8%.

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Помимо этого, в последние годы стремительно уменьшается число детей, которые перебрались на постоянное место жительства в другую страну. В 2019 году из Латвии эмигрировали 2184 ребенка, что на 10,7% меньше, чем 2018 году и на 53,3% меньше, чем 2011 году. Увеличилось и число прибывших в Латвию на постоянное проживание детей — с 1353 человек в 2013 году до 1504 человек в 2019 году.

Однако, несмотря на улучшение показателей, динамика все равно остается печальной — за 2019 год Латвия в результате миграции потеряла на 680 детей больше, чем приехало сюда за тот же период.

Помимо этого, в Латвии продолжает уменьшаться число новорожденных. В 2019 году родилось 18,8 тысяч малышей, что на 0,5 тысячи меньше, чем в 2018 году, и на 3,2 тысячи меньше, чем в 2016-м, отмечает ЦСУ.