За год в Латвии скончались 93 пациента с диагнозом ВИЧ

Латвия по-прежнему входит в число стран Европейского союза с высокими показателями распространения ВИЧ-инфекции — в 2020 году в стране был 8221 ВИЧ-инфицированный, свидетельствует подготовленное Минздравом информационное сообщение "Выполнение плана действий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, сексуально-трансмиссивных инфекций, гепатита B и C в 2018-2020 гг.".

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В 2020 году уменьшилось количество новых случаев ВИЧ — было выявлено 257 случаев. В 2019 году было выявлено 295 случаев, в 2018 году — 326 случаев, в 2017 году — 371 случай ВИЧ-инфекции.

Количество случаев ВИЧ на 100 000 населения в 2020 году составило 13,5. В 2020 году было зарегистрировано 93 случая смерти на стадии ВИЧ, в 2019 году — 74 случая, в 2018 году — 88 случаев, в 2017 году — 78.

В 2020 году было подтверждено 52 новых случая СПИДа, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году.

Большинство случаев заражения ВИЧ в 2020 году было связано с гетеросексуальными контактами. Путь заражения в 35% случаев не был установлен. ВИЧ чаще выявляется у мужчин, чем у женщин.

В 2020 году из выявленных 257 зараженных ВИЧ 83 были в возрастной группе 30-39 лет, 73 человека — в возрастной группе 40-49 лет. Из 52 случаев СПИДа в 2020 году в 19 случаях он был выявлен у людей в возрастной группе 30-39 лет, в 20 случаях — у людей 40-49 лет.