За Лиго латвийцы сдали более 4,2 млн депозитных упаковок

За прошедшие выходные, с 23 по 26 июня, латвийцы сдали в тароматы более 4,2 миллиона единиц пустой депозитной упаковки. Это столько же, сколько жители сдали за первые два с половиной месяца работы депозитной системы (с февраля до середины апреля). Более половины единиц депозитной упаковки (2,6 миллиона) сдали за субботу и воскресенье — то есть за день сдавалось более миллиона единиц упаковки. Такой объем сдаваемой за день упаковки сохранится и в будущем, прогнозирует Depozīta Iepakojuma Operators.

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"Сейчас один из самых активных периодов в плане потребления напитков — Лиго и Янов день, а также время летних отпусков. Возвращенные упаковки переработают на 100 % или возвратят для повторного заполнения, но ни в коем случае не попадут в природу. По мере продолжения жары, а также понимая, что часть населения еще не вернула пустую упаковку после празднования, мы прогнозируем, что и на этой неделе, и на протяжении всего летнего сезона количество сдаваемых в день единиц упаковки превысит миллион", — рассказывает председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Мик Стуритис.

По его словам, Depozīta Iepakojuma Operators продолжит активное сотрудничество с продавцами, чтобы своевременно вывозить пустую тару из мест торговли и сделать более эффективной работу депозитных пунктов в целом.

В период времени с 23 по 26 июня 37 % всей сданной тары составляли бутылки ПЭТ, 29 % были повторно заполняемыми (ПЗ) стеклянными бутылками, в которые обычно разливается пиво, в 24 % случаев сдавались металлические банки, а в 10 % — одноразовые стеклянные бутылки.

С начала работы системы 1 февраля 2022 года по 27 июня жители сдали в пункты депозита более 44 миллионов единиц упаковок напитков.

Пустую депозитную упаковку нужно помещать в таромат нижней частью вперед, и она не может быть сплющена или разбита.

Если несплющенную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, оператор просит отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp.

Если таромат нуждается в опорожнении или техническом обслуживании, следует обращаться к работникам конкретного магазина.