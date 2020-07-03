За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии не выявлено новых случаев заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Было проведено 1105 тестов.

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В настоящий момент в больницах находится четыре человека, заболевших коронавирусом — у трех пациентов состояние средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Всего из больницы выписан 181 пациент, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В общей сложности в Латвии проведено 155 599 тестов на Covid-19, заболели 1122 человека, выздоровели — 997, умерли — 30.

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