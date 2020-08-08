За минувшие сутки в Латвии выявлено 7 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделан 1891 тест на Covid-19, выявлено 7 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, трое из заболевших контактировали с заболевшими коронавирусом, один заболевший вернулся из Эстонии. Еще в трех случаях начато эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 211 937 тестов на Covid-19, выявлено 1288 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано два человека с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь человек, все с заболеванием средней тяжести.