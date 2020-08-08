За минувшие сутки в Латвии выявлено 7 новых случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделан 1891 тест на Covid-19, выявлено 7 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным ЦПКЗ, трое из заболевших контактировали с заболевшими коронавирусом, один заболевший вернулся из Эстонии. Еще в трех случаях начато эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 211 937 тестов на Covid-19, выявлено 1288 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано два человека с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь человек, все с заболеванием средней тяжести.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

27

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе