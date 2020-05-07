За "мухлевание" с пособиями за простой будут наказывать штрафом до 1500 евро

В четверг, 7 мая, большинство депутатов Сейма одобрило идею о введении административного наказания за предоставление ложной информации Службе госдоходов (VID) с целью незаслуженно получить пособие за простой. Об этом сообщает LETA.

Отмечается, что физическому лицу или члену правления фирмы, которых уличат в подобных действиях, грозит штраф в размере до 300 единиц денежного штрафа (то есть до 1500 евро), с возможным лишением члена правления права занимать определеные должности на предприятиях.

Чаще всего причиной отказа в выплате пособий за простой является то, что налоговые платежи предприятия за одного работника в месяц составляют менее 200 евро. Это причина 44% всех отказов, говорится в докладе Минфина к внеочередному заседанию правительства.

До 22 апреля Служба госдоходов (VID) получила от 5767 предприятий 6954 заявления на выплату пособий. Приняты решения о выплате пособий по заявлениям 3759 работодателей, 21 153 работникам этих предприятий выплачено пособий на сумму 5,56 млн евро. Отказано в выплате пособий по 2586 заявлениям.