За нарушение ограничений по Covid-19 будут наказывать и после того, как отменят чрезвычайную ситуацию

В пятницу, 5 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие, что административная ответственность за нарушение установленных из-за Covid-19 ограничений будет в силе и по окончании чрезвычайной ситуации.

Планируется чрезвычайная ситуация в Латвии будет отменена 9 июня. При этом латвийцев призывают помнить, что постепенное смягчение введенных ограничений — например, разрешение на мероприятия с большим количеством человек — не отменяет требование об обязательной дезинфекции рук и соблюдении дистанции.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов, установленных в связи с пандемией Covid-19, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

Компетентными учреждениями по рассмотрению подобных нарушений являются Инспекция здравоохранения, Госполиция и полиция самоуправления.