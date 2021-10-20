За нарушение ограничений в период локдауна предусмотрены штрафы до 2000 евро

За несоблюдение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна, для физических лиц предусмотрены штрафы до 2000 евро, для юридических лиц — до 5000 евро.

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Действующими в период пандемии нормативными актами предусмотрено, что физическое лицо, которое нарушило введенные ограничения, касающиеся Covid-19, может быть оштрафовано в административном порядке на сумму от 10 до 2000 евро, а юридическое лицо — на сумму от 140 до 5000 евро. Эти же нормы будут действовать на территории Латвии и в период с 21 октября по 15 ноября.

Ведущим ведомством по контролю за соблюдением антиковидных ограничений является Госполиция, а также ее партнеры по сотрудничеству. Контроль за соблюдением ограничением также ведут Госинспекция здравоохранения, муниципальные административные инспекции, Центр по защите прав потребителей, Продовольственно-ветеринарная служба, Государственна пожарно-спасатльная службы, Госинспекция по труду, Служба госдоходов, а также Государственная пограничная служба.