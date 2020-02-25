За нарушения приостановлен сертификат строительного эксперта Z-Towers

Государственное бюро по надзору за строительством приостановило действие сертификата строительного специалиста Артиса Дзиркалиса, проводившего экспертизу комплекса Z-Towers, свидетельствует информация в Строительной информационной системе. Решение связано с нарушениями профессиональной деятельности.

Действие сертификата по строительной экспертизе было приостановлено 20 февраля. Представитель бюро Элина Балгалве сказала, что не может раскрывать подробности решения, так как это конфиденциальная информация.

С самим Дзиркалисом порталу DELFI связаться не удалось.

В свою очередь, отправленный в отставку руководитель Рижского строительного управления Ингус Вирцавс сообщил, что решение было принято, основываясь на заявлении его ведомства. Стройуправа ранее просила Государственное бюро по надзору за строительством оценить качество экспертизы комплекса Z-Towers.

"Учитывая скандальное развитие объекта и политическое лобби бывшего председателя думы [Олега Бурова], решение Бюро по надзору за строительством бросает тень не только на решения участников строительства, но и побуждает думать об осознанных неправомерных действиях при осуществлении одного из наиболее объемных инвестиционных проектов в Риге и Латвии", — заявил Вирцавс.

Вирцавс уверен, что Буров развернул очерняющую кампанию и отправил его в отставку, чтобы скрыть неправомерность принятия в эксплуатацию комплекса Z-Towers и скрыть участие самого Бурова в этих процессах.

Ранее строительный эксперт и председатель правления инженерного бюро CMB Артис Дзиркалис заявил, что Z-Towers является самой безопасной и стабильной постройкой в Латвии. Он упрекал Стройуправу в растягивании времени и неаргументированной дискредитации работы экспертов.