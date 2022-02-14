За неделю количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло на 15,9%

На прошедшей неделе, с 7 по 13 февраля, число новых случаев заражения Covid-19 увеличилось на 12,1%, а количество госпитализированных — на 15,9%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе в больницы ежедневно госпитализировали в среднем 147 человек. Тяжелое течение заболевания было в среднем у 7% больных.

В среднем в день проводилось 23 613 тестов и выявлялось 9788 новых случаев. Из всех проведенных тестов 13% (21 744 теста) относились к скринингу в образовательных учреждениях, а 87% (143 550 тестов) — к остальному населению. Из положительных случаев 10% (6742) были связаны с образовательными учреждениями. Отмечается, что количество проведенных тестов увеличилось на 5,4%, а количество положительных случаев — на 12,1%.

Коэффициент репродукции вируса "Covid-19" немного снизился — с 1,1 до 1,08 за последнюю неделю.

Средний показатель заболеваемости "Covid-19" по ЕС и Европейской экономической зоне за неделю снизился с 3604,5 до 3509,1. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 6005,4 по сравнению с 4465,9 неделю назад. В Эстонии этот показатель за последнюю неделю вырос до 6705,6 по сравнению с 5143,4 неделей ранее, в Литве увеличился с 4371,7 до 6143,5 случая.