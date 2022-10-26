За неделю выявлено три случая заболевания гриппом

За минувшую неделю клинически подтверждено три случая заболевания гриппом в Риге, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Госпитализация пациентам не потребовалась.

Также семейные врачи сообщают о росте числа пациентов с ОРВИ — выявлено 1 493 случая, в том числе у 36 пациентов диагностирована пневмония.

Кумулятивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет 2018,2 случаев на 100 тысяч населения.

Чаще всего болеют дети до 4 лет. Из-за роста уровня сезонных заболеваний на прошлой неделе школы посещали 86,9% учащихся, а детский сады — 63,5% детей.

Эпидемиологи призывают не забывать о мерах профилактики респираторных инфекций: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку, употреблять здоровую пищу, которая поможет укрепить иммунитет, а также дольше бывать на свежем воздухе — гулять и заниматься физическими упражнениями вне помещений.