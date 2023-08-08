За неполные сутки в Риге выпало 80% от месячной нормы осадков, в Бауске — 110%
Foto: F64

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с понедельника (с 13.00) и до утра вторника количество осадков в центре Риги достигло 63 миллиметров, что соответствует 81% августовской нормы.

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Сильные дожди обрушились и на другие районы Латвии, особенно в центральной части страны. В Звейниекциеме количество осадков к 5 утра составило 63 миллиметра, в Бауске — 68 миллиметров, в Стальгене — 60 миллиметров, в Добеле — 55 миллиметров.

Менее чем за сутки количество осадков в Бауске достигло примерно 110% месячной нормы.

Во вторник на большей территории Латвии дождь продолжится, но его интенсивность уменьшится. Небо затянуто облаками. Температура воздуха +13..+16 градусов.

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