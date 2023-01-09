За несколько часов свободные места на бесплатных курсах латышского закончились
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В понедельник утром Рижское самоуправление объявила о начале набора на бесплатные курсы латышского языка, а к часу дня курсы на первое полугодие были уже полностью укомплектованы. Сейчас ещё остались места в тех группах, которые начинают обучение осенью.

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Столичное самоуправление уже с 2010 года проводит среди учебных заведений конкурс на организацию финансируемых думой курсов по латышскому языку для рижан. До ноября изучать латышский язык на этих курсах смогут почти 600 человек.

Информация о подаче заявок и местах проведения курсов размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка" — здесь.

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