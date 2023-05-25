За осквернение мемориалов воинам Латвии могут быть предусмотрены штрафы

В четверг, 25 мая, Сейм во втором чтении поддержал предложенные депутатами Национального объединения поправки, предусматривающие наказание за открытое неуважение или хулиганство у мемориалов воинам Латвии.

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Предложение о внесении поправок в Закон об административных наказаниях за нарушение в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка представили депутаты Нацобъединения Артурс Бутанс, Юргис Клотиньш, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре и Эдмундс Тейрумниекс.

Планируется дополнить закон нормой о том, что за хулиганство около Музея оккупации Латвии, мемориалов или памятников воинам или жертвам геноцида физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 280 до 1400 евро.

Депутат Бутанс пояснил, что норма необходима, в том числе с учетом случаев последних месяцев, когда были осквернены филиал Музея оккупации “Угловой дом”, а также мемориалы солдатам в Лестене, Тукумском крае и на стороне Даугавпилса.

Политик выразил готовность поддержать юридическое уточнение нормы, рассмотрев поправки в окончательном чтении.