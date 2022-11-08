За осложнения после прививки от Covid-19 будет выплачена компенсация в размере 5000 евро
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство постановило выделить 5000 евро на выплату компенсации пациенту, здоровью которого был причинен вред в результате вакцинации от Covid-19.

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12 октября Государственное агентство лекарств приняло решение о выплате компенсации в размере 5000 евро за умеренный вред здоровью пациента, вызванный побочными эффектами вакцины Jcovden (Janssen).

На компенсацию могут претендовать люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, если вред, причиненный здоровью или жизни, напрямую связан с побочным эффектом от вакцины, указанным в инструкции по применению, и в результате возникли стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых способность к самообслуживанию и работоспособность пациента не восстанавливались в течение не менее 26 недель.

В случае смерти пациента заявление о выплате компенсации могут подавать его наследники.

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