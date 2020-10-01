За отказ регистрироваться в системе контроля Covid-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сейм во втором, окончательном, чтении принял поправки к закону о борьбе с распространением Covid-19, которые предусматривают, что следить за соблюдением самоизоляции и карантина будет новая информационная система.

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Информационная система должна помочь как Центру профилактики и контроля заболеваний проводить эпидемиологические расследования, так и полиции контролировать тех, кто должен соблюдать карантин или самоизоляцию.

Как ранее писал портал Delfi, у любого въезжающего в Латвию из наиболее затронутых Covid-19 стран будет обязанность заполнить анкету в электронной системе на сайте covidpass.lv. В ней он должен пообещать соблюдать десятидневную самоизоляцию. За невыполнение этой обязанности предусмотрен денежный штраф от 10 до 2000 евро.
После заполнения анкеты на почту будет отправлен QR-код. Этот код человек должен будет предъявлять по запросу полиции или пограничной службы, чтобы они могли убедиться, что он соблюдает требования эпидемиологической безопасности.

Анкета будет обязательной в том числе для тех, кто въезжает в Латвию на машине или пересекает границу пешком. Если не заполнить анкету, грозит административное наказание. Данные будут храниться 30 дней, а потом будут автоматически стерты. Поправки также дадут полиции и пограничной службе право останавливать машины, чтобы убедиться, что водитель соблюдает правила.

Приложение ApturiCovid будет синхронизировано со схожими приложениями других стран ЕС, появится общая система выявления контактных лиц и предупреждения тех, кто мог заразиться.

Новое регулирование должно вступить в силу 12 октября.

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