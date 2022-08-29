За пару дней до начала учебного года в школах не хватает сотен учителей

До начала учебного года остаются считанные дни, и за это время нужно найти сотни учителей. Как школы справляются с такой нехваткой, рассказывает портал rus.lsm.lv.

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"Мы можем сказать, что мы готовы к школе. У каждого ученика на каждом предмете есть учитель. Но чего нам это стоило? Многого! Учителя будут очень перегружены. У нас больше 60 педагогов. Перегружена будет как минимум половина из них", — рассказывает Рижской 49-й средней школы Имант Меднис.

Подобная ситуация в этом году во многих школах страны. Хватает учителей лишь в четырех краях — Ливаны, Смилтене, Варакляны и Валка. По всей стране — сотни пустующих вакансий. Согласно данным на сайте esiskolotajs.lu.lv — в школах пустует 365 рабочих мест. Но, как видно из примера 49-й школы, часто вакансии заполняются не новыми учителями. Вместо этого уже работающие педагоги берут на себя дополнительную нагрузку.

"Несколько недель назад было больше тысячи вакансий. Сейчас новые данные — около четырехсот. Но это не все вакансии. Выставили только то, что считали необходимым. Я допускаю, что вакансий до сих пор около тысячи, если мы берем все степени образования. Это значит, что где-то уроки проходить не будут", — отметила в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.