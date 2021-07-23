За последние десять дней на латвийско-российской границе выявили пять заболевших Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из третьих стран коронавирус в Латвию чаще всего завозят из России. За последние десять дней при проверке на границе констатировано уже инфицированных, рассказала передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления Centrālā Laboratorija Стелла Лапиня.

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За последние десять дней на пограничных пунктах Гребнево и Терехово проверили на коронавирус 3200 человек, положительные результаты были у пяти человек, пяти иностранцев и одного латвийца.

Как подчеркнула Лапиня, пять — это много, потому что эти люди были привитыми либо ехали с отрицательным тестом. "Это значит, что люди чувствовали себя в безопасности, они ходят всюду, используют общественные услуги, магазины, столовые, кафе, мы понимаем, что эти люди потенциально опасны", — отметила она.

Она рассказала, что на границе сначала делают антигенный тест, если он оказывается позитивным, то в течение часа назначают второй тест, чтобы убедиться в результате.

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