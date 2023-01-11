За последние два месяца тест на знание государственного языка сдали 2202 человека

За последние два месяца тест на знание государственного языка заполнили 2202 человека, сообщила специалист по связям с общественностью Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Лиене Берзиня.

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В ноябре из 572 зарегистрированных лиц тестирование прошли 540 человек, а в декабре из 1815 зарегистрированных лиц — 1662 человека.

Количество людей, зарегистрировавшихся на прохождение теста в ноябре и декабре, составляет 40,3% от общего числа людей, подавших заявку на этот тест в 2022 году.

ГЦСО опубликует более точные статистические данные, включая долю пройденных тестов, в конце января или начале февраля. Процесс сбора данных за 2022 год все еще продолжается.

Уже сообщалось, что процесс проверки уровня владения государственным языком для постоянных жителей Латвии с гражданством России и Белоруссии начнется в феврале.

Требование о владении государственным языком распространяется на проживающих в Латвии иностранных граждан, которые были гражданами или негражданами Латвии до приобретения гражданства другой страны.

Постоянный вид на жительство будет аннулирован (вместо него будет выдан временный вид на жительство на один год) тем лицам, которые не смогут доказать достаточное знание языка. Чтобы подтвердить знание латышского языка, лицо должно получить выданный ГЦСО документ об уровне владения латышским языком А2.