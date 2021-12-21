За последние годы Латвия получила от США более 247 миллионов евро на покупку военного снаряжения

В рамках программы поддержки США на период с 2018 по 2021 год Латвия получила финансирование в размере 278,5 миллиона американских долларов (247 046 210 евро) для покупки различной военной экипировки.

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Осуществляемая с 1996 года программа военной поддержки США существенно помогла развить боевые способности, экипировку, профессиональность и инфраструктуру Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, указали в Министерстве обороны.

В конце 2020 года Конгресс США одобрил закон "Об авторизации национальной обороны", который установил общий размер оборонного бюджета США, включая значение и роль стран Балтии в сдерживании России.

В свою очередь, согласно Акту апроприации Департамента обороны США на 2021 год, странам Балтии выделено финансирование в размере 168 миллионов долларов США, из которых 68,4 миллиона направлены на развитие военных способностей Латвии.

Согласно Концепции национальной обороны, одобренной Кабинетом министров в 2020 году, Соединенные Штаты являются основным стратегическим союзником Латвии, долгосрочная поддержка которого значительно укрепила обороноспособность страны после обретения независимости. Кроме того, Латвии необходимо продолжать сотрудничество с США.

Для дальнейшего укрепления обороны Латвии важна поддержка США и ее получение в долгосрочной перспективе и без трудностей.

Подготовлен проект международного соглашения "Соглашение между правительством Латвийской Республики и правительством США о помощи в обеспечении безопасности и подразделениям, не имеющим права на получение поддержки по Закону Лихи". Закон Лихи запрещает Госдепартаменту США и Министерству обороны США оказывать военную помощь подразделениям иностранных сил безопасности, которые безнаказанно нарушают права человека.

Соглашение необходимо срочно подписать. В противном случае вся поддержка США в соответствии с вышеупомянутым законодательством, включая обучение и оборудование, потребует индивидуального краткосрочного соглашения по каждой мере поддержки, что затруднит укрепление военного потенциала Латвии.

Проект соглашения предусматривает обязательство Латвии не перенаправлять поддержку латвийским силам безопасности, которые, по утверждению правительства США, не могут ее получать в соответствии с Законом Лихи.