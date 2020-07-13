За последние сутки умер один пациент с Covid-19, подтвержден один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 90-95 лет и имел хронические заболевания.
Вчера в Латвии сделано 996 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии — 169 943.
Covid-19 подтвержден у 1174 человек, 1019 выздоровели, 31 человек скончался.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что накануне был госпитализирован один пациент, в больницах продолжают лечение четыре человека, в том числе у трех заболевание средней тяжести, один человек находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписаны 183 пациента, переболевших Covid-19.