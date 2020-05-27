За последние сутки умер один пациент с Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-85 лет и имел хронические заболевания.

Вчера в Латвии сделано 1955 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии — 103 553.

Covid-19 подтвержден у 1057 человек, 741 выздоровел, 23 человека скончались.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в больницах продолжают лечение 25 больных новым коронавирусом, в том числе у 22 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 146 пациентов, переболевших Covid-19.