За последние сутки выявлен только один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлен только один новый случай заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведены 63 102 анализа на Covid-19, в том числе за последние сутки — 1982.

Количество заболевших составляет 871 человек. Выздоровели 348 человек, 16 — скончались.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки пациенты с Covid-19 не госпитализированы. В целом в больницах находятся 34 пациентов, у 32 заболевание средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 96 пациентов, переболевших Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на своей страничке в Twitter написала: "Хорошее утро, на самом деле хорошая новость. Время для настороженного оптимизма. Удержим эту тенденцию за три выходных дня. Будет хороший подарок к 30-летию восстановления независимости Латвии".