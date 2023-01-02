За праздничные выходные выявлено 263 случая Covid-19

За три прошедших дня выявлено 263 новых случая Covid-19, сведений о смерти пациентов с коронавирусом не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
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За три дня сделано 1542 теста на Covid-19, положительный результат дали 17,1%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 200,5 до 183,2 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6165 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 974 309 случаев заражения.
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