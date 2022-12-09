За превышение скорости более, чем на 30 км/ч могут начать лишать прав

Министерство внутренних дел совместно с Государственной полицией разрабатывает поправки к закону, которые призваны лишать водительских прав, если максимально допустимая скорость превышена на 31 км/ч и больше. Об этом в пятницу на заседании Совета по безопасности дорожного движения заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

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По словам министра, также планируется продвигать предложение о введении ответственности для водителей электросамокатов. Число ДТП с участием этих транспортных средств растет.

Планируется внести также поправки в закон, предусматривающие упростить процедуру заполнения согласованных сообщений в случае ДТП. Как оказывает практика, зачастую участникам аварии понятно, кто виноват и они готовы урегулировать дела без привлечения полиции. Составление согласованного сообщения без участия стражей порядка может значительно облегчить работу полиции. Это важно, так как в сфере острая нехватка рабочих рук.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.