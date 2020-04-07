За прошедшие сутки Covid-19 в Латвии подтвержден только у шести человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 548 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки были взяты у 1222 человек, у которых были подозрения на наличие заболевания, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 22 575 человек.
В больницах находится 41 пациент с Covid-19, у 38 из них заболевание средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Два человека скончались, ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека.
Число выявленных за прошедшие сутки в Латвии новых пациентов Covid-19 было самым низким с середины марта.