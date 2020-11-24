За прошедшие сутки из-за Covid-19 скончались 13 человек, госпитализированы 57 больных

В понедельник были проведены 7975 анализов на Covid-19 и 457 результатов оказались положительными. 13 человек умерли, передает Центр контроля и профилактики заболевания (ЦПКЗ).

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Двое умерших были в возрастной группе 45 - 55 лет, восемь в группе 75 - 85 лет и ещё три умерших в возрасте от 85 до 95 лет. 13 смертей за сутки это рекордный показатель с начала эпидемии.

Доля положительных результатов составила 5,7%.

Всего в Латвии заболели 13 693 человек и 1651 пациент выздоровел.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в стационары поступили 57 больных Covid-19. Всего в больницах лечатся 425 пациентов, из них 31 в тяжелом состоянии. Выписан 61 человек.