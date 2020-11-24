За прошедшие сутки из-за Covid-19 скончались 13 человек, госпитализированы 57 больных
Foto: F64

В понедельник были проведены 7975 анализов на Covid-19 и 457 результатов оказались положительными. 13 человек умерли, передает Центр контроля и профилактики заболевания (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Двое умерших были в возрастной группе 45 - 55 лет, восемь в группе 75 - 85 лет и ещё три умерших в возрасте от 85 до 95 лет. 13 смертей за сутки это рекордный показатель с начала эпидемии.

Доля положительных результатов составила 5,7%.

Всего в Латвии заболели 13 693 человек и 1651 пациент выздоровел.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в стационары поступили 57 больных Covid-19. Всего в больницах лечатся 425 пациентов, из них 31 в тяжелом состоянии. Выписан 61 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

193

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов