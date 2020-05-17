За прошедшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) выявил 11 новых случаев заболевания Covid-19. Шесть из них - у постояльцев приюта на улице Эйженияс в Риге.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Всего медики проверили 1028 человек. На данный момент в Латвии новым коронавирусом заразились 1008 человек, 662 из которых выздоровели и 19 умерли.

За сутки был госпитализирован один пациент. Всего в больницах находятся 24 пациента, из них два в тяжелом состоянии. 128 человек выписаны.

На ул. Эйженияс расположен муниципальный приют для женщин. По словам представителя ЦПКЗ Илзы Араи, эпидемиологи уже какое-то время работают в этом приюте и случаи заболевания новым коронавирусом в этом приюте были и раньше.