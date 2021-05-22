За прошедшие сутки выявлен 441 новый случай Covid-19, скончались 14 человек

В пятницу в Латвии выявлен 441 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 14 умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 50 до 59 лет, четверо умерших были в возрастной группе 60 - 69 лет, ещё трое в возрасте 70 - 79 лет, а шестеро умерших были в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 14 100 анализов, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 386,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 130 712 человек.