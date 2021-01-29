За прошедшие сутки выявлен 931 новый случай Covid-19

В четверг в Латвии был выявлен 931 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 18 человек.

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Двое умерших были в возрасте от 55 до 60 лет, пятеро - в возрастной группе 60 - 70 лет, трое - в возрасте от 70 до 80 лет, шестеро скончавшихся были в возрасте от 80 до 90 лет, а двое умерших были в возрастной группе 90 - 95 лет.

Всего за сутки проведены 11 507 анализов, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 64 923 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 127 новых пациентов Covid-19, в том числе 10 перевезены. Всего в больницах лечатся 1058 пациентов с коронавирусом, из них 109 в тяжелом состоянии.