За прошедшие сутки выявлено 892 новых случая Covid-19, 15 человек скончались
Foto: LETA

В четверг были проведены 9748 анализов на Covid-19 и 892 результата оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 15 человек.

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Двое умерших были в возрастной группе 60 - 70 лет, трое в группе от 70 до 80 лет, девять. В возрасте от 80 до 90 лет и ещё один скончавшийся был старше 90.

Доля положительных результатов составила 9,2%.

Всего в Латвии коронавирусом заразились 29 427 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в четверг в стационары поступили 120 человек, в том числе один перевезен. Всего в больницах лечится 871 пациент Covid-19, из них 46 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 68 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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