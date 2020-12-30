За прошедшие сутки выявлены 1367 новых случаев Covid-19, 23 человека скончались

Во вторник выявлены 1367 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 23 человека.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Четверо умерших были в возрасте от 55 до 65 лет, восемь скончавшихся в возрастной группе от 70 до 80 лет, десять в возрасте от 80 до 90 лет, один в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего проведены 11 971 анализов и доля положительных результатов составила 11,4%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 39 043 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступил 151 больной Covid-19, в том числе восемь человек были перевезены. Всего в стационарах лечатся 1058 пациентов, из них 60 в тяжелом состоянии. Выписаны 129 человек, в том числе восемь перевезенных.