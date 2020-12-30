За прошедшие сутки выявлены 1367 новых случаев Covid-19, 23 человека скончались
Foto: Edijs Pālens/LETA

Во вторник выявлены 1367 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 23 человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Четверо умерших были в возрасте от 55 до 65 лет, восемь скончавшихся в возрастной группе от 70 до 80 лет, десять в возрасте от 80 до 90 лет, один в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего проведены 11 971 анализов и доля положительных результатов составила 11,4%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 39 043 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступил 151 больной Covid-19, в том числе восемь человек были перевезены. Всего в стационарах лечатся 1058 пациентов, из них 60 в тяжелом состоянии. Выписаны 129 человек, в том числе восемь перевезенных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

37

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei